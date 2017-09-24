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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi.

Burada Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ravza Kavakcı Kan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile diğer ilgililer karşıladı.

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