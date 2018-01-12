Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiler'de bir çorbacıya uğradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'ndeki programın ardından, Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na gitti.

Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra Etiler'deki Sarıhan Çorbacısı'na geçti. Erdoğan'ın geçtiğimiz pazar günü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki programdan dönerken, mekan sahibi Cemal Sarıhan tarafından davet edildiği, verdiği söz üzerine çorba içmeye gittiği öğrenildi.