Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ümraniye'de halka hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ümraniye'de halka hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Rabbim bizi iyi anlaşalım diye kavimler, kabileler halinde yarattı. Üstünlük takvadadır, bizim inancımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de toplam 3821 terörist etkisiz hale getirildi
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