Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ümraniye'de halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Rabbim bizi iyi anlaşalım diye kavimler, kabileler halinde yarattı. Üstünlük takvadadır, bizim inancımız budur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de toplam 3821 terörist etkisiz hale getirildi