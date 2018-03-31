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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ümraniye'de halka hitap ediyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Ümraniye'de halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başlıkları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Rabbim bizi iyi anlaşalım diye kavimler, kabileler halinde yarattı. Üstünlük takvadadır, bizim inancımız budur 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de toplam 3821 terörist etkisiz hale getirildi

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