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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla bayramlaştı

Erdoğan, Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'nde görevli polisler, bir minibüs durağındaki çalışanlar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'nde görevli polisler, bir minibüs durağındaki çalışanlar ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kılan Erdoğan, bir süre Kısıklı'daki konutunda kaldıktan sonra Tarabya'daki Huber Köşkü'ne hareket etti.

Tarabya Bayırı Caddesi'ndeki minibüs durağını ziyaret eden Erdoğan, şoförlerle bayramlaştı.

Erdoğan daha sonra Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi'ne gitti. Burada görevli polislerle sohbet ederek bayramlarını kutlayan Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca zaman zaman makam aracını durdurarak, vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara hediye verdi.

Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

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