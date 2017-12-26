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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Şairi'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mücadeleci kişiliğiyle bugünümüzü aydınlatmaya, bizlere yol göstermeye devam eden Mehmet Akif Ersoy'u vefat yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj:

Milli değerlerimizi, karakterimizi ve ideallerimizi yansıtan eserleriyle, şiirleriyle ve mücadeleci kişiliğiyle bugünümüzü aydınlatmaya, bizlere yol göstermeye devam eden Mehmet Akif Ersoy’u vefat yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyoruz.

İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif Ersoy, dünyadaki tüm Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele vermiştir.

Mehmet Akif Balkanlardan Kafkasya’ya, Afrika’dan Ortadoğu ve Hint alt kıtasına kadar tüm Müslümanların; kendine Mekke’yi, Kudüs’ü kıble bilen tüm kardeşlerimizin ittihadını savunuyor, zalimlere karşı hep birlikte mücadele idealini taşıyordu.

Coşkulu, heyecanlı ve daima umutlu kişiliğiyle milletimize öncülük eden istiklal şairimiz, çıkardığı dergiler, yazıları, kürsü konuşmalarıyla bir düşüncenin, inancın, idealin taşıyıcısı olmuş; şiirleri ve İstiklal Marşı ile bu misyonu en veciz ifadelerle dile getirmiştir.

Aldığı geleneksel ve modern eğitim ile son derece donanımlı bir alim, idrak kabiliyetiyle arif, savaşta cepheye atılacak kadar vatansever biri olan Mehmet Akif, hakiki bir mütefekkirdir.

Ülkemizin bekasını sürdürmenin, İslam coğrafyasındaki haksızlıkları, hukuksuzlukları, zulmü sona erdirmenin yolu, İstiklal Marşı’mızdaki o ruhu daima canlı tutmayı başarmaktan geçiyor.

Samimi, sahici kişiliği, tertemiz ahlakı, mütevazılığı, ahde vefası ve dinine, milletine sadakati İstiklal Marşı’nda tecessüm eden Akif’in bu mirasını gelecek nesillere aktarmak, onun düşünce ve ideallerini yaşatmak en büyük vazifemizdir.

Ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u hürmet, rahmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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