Cumhurbaþkaný Erdoðan Ýzmir'de açýkladý! 'El Bab bitti bitiyor'

Sözümü yerine getirdiğim için mutluyum. Bu güzel bir tevafuk oldu. Bakan Arkadaşlar, Başbakan hepimiz Kiraz'dayız. Entegre muhteşem bir tesisi Tire'de açtık. 85 milyon dolarlık ve 850 kişinin çalışacağı bir tesis. İnanıyorum ki bu tesis bölgeye farklı bir güç katacak. Ben şu anda Binali kardeşimden bir şey rica edeceğim. Biliyorum ki o Saliha kardeşini şu ana kadar hiç yalnız bırakmadı. Biraz önce de aynısı kendisi bana söyledi.

Kardeşlerim, birbirimize inanacağız. Biz size inanıyoruz. Biz sizi Allah için seviyoruz. Çünkü sizler 15 Temmuz'da dik durdunuz. Siz hiç endişe etmeyin. Biz dimdik duruyoruz

Hiç bir faninin karşısında eğilmedik, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz.

Sizden tek isteğim var şunu unutmayın. Bizim, şu işaretimiz (Rabia) var ya boş değil.

80 milyon tek milletiz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ayrım yapmadık, iki, tek bayrak. Bizim bu bayrağımızdan başka bayrığımız yok. Üç tek vatan, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Bu toprağın uğrunda çok şehitler verdik. onun için bu topraklar bizim için vatan oldu.

Kimse, bu vatanı parçalayamaz. Şehitlerimiz oluyor, canımız yanıyor. Ve tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bir devletimiz söz konusu değil. Yok paralel devletmiş, şuymuş buymuş yok.

Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

Onun için, İnşallah hükümetimiz Sayın Binali Bey'in başkanlığında hamdolsun çalışmalarını dinamik bir şekilde sürdürüyor. Terörle de mücadelemiz var. Şu anda dikkat ederseniz tek cephede mücadele etmiyoruz.

PKK, PYD, DHKP-C, FETÖ'su, DEAŞ'ı hep birlikte mücadele içindeyiz. Büyük devlet işte bugünlerde belli olur, bu operasyonlarda belli olur.

'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz' buyuruyor yüce yaradan.

Onlar şu anda bizi görüyor, şehitlerimiz bizi d inliyor. Onun için ne mutlu onların annelerine babalarına.

"El Bab bitti bitiyor"

Kilis'e Gaziantep'e saldırdılar sabır sabır sabır. Gaziantep'te bir düğün merasiminde 56 kişiyi şehit ettiler. Gittik, hastanelerde ziyaret ettim hallerini gördüm. O olaydan sonra dedik ki artık sabır yok. Gireceğiz dedik ve ilk önce Cerablus'tan girdik ve dedik devam edeceğiz. El Bab'a doğru indik. Şu anda El Bab kuşatılmış vaziyette bitti bitiyor. Çünkü, bu millet zulmetmez ama bu millet zulme de razı olmaz. Şu anda yaptığımız budur.

Unutmayın hep ne diyorduk beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey Kiraz'ı hatırlatıyor, bana her şey İzmir'i hatırlatıyor bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Gecemiz mübarek olsun, geleceğimiz aydınlık olsun hepinizi Allah'a emanet ediyorum kalın sağlıcakla.