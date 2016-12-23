Cumhurbaþkaný Erdoðan Ýzmir'de açýkladý! 'El Bab bitti bitiyor'

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn konuþmasýndan satýrbaþlarý

Sözümü yerine getirdiðim için mutluyum. Bu güzel bir tevafuk oldu. Bakan Arkadaþlar, Baþbakan hepimiz Kiraz'dayýz. Entegre muhteþem bir tesisi Tire'de açtýk. 85 milyon dolarlýk ve 850 kiþinin çalýþacaðý bir tesis. Ýnanýyorum ki bu tesis bölgeye farklý bir güç katacak. Ben þu anda Binali kardeþimden bir þey rica edeceðim. Biliyorum ki o Saliha kardeþini þu ana kadar hiç yalnýz býrakmadý. Biraz önce de aynýsý kendisi bana söyledi.

Kardeþlerim, birbirimize inanacaðýz. Biz size inanýyoruz. Biz sizi Allah için seviyoruz. Çünkü sizler 15 Temmuz'da dik durdunuz. Siz hiç endiþe etmeyin. Biz dimdik duruyoruz

Hiç bir faninin karþýsýnda eðilmedik, sadece Allah'ýn huzurunda eðiliriz.

Sizden tek isteðim var þunu unutmayýn. Bizim, þu iþaretimiz (Rabia) var ya boþ deðil.

80 milyon tek milletiz. Çünkü biz yaradýlaný yaradandan ötürü sevdik. Ayrým yapmadýk, iki, tek bayrak. Bizim bu bayraðýmýzdan baþka bayrýðýmýz yok. Üç tek vatan, bayraklarý bayrak yapan üstündeki kandýr, toprak eðer uðrunda ölen varsa vatandýr.

Bu topraðýn uðrunda çok þehitler verdik. onun için bu topraklar bizim için vatan oldu.

Kimse, bu vataný parçalayamaz. Þehitlerimiz oluyor, canýmýz yanýyor. Ve tek devlet Türkiye Cumhuriyeti'nden baþka bir devletimiz söz konusu deðil. Yok paralel devletmiþ, þuymuþ buymuþ yok.

Bir olacaðýz, iri olacaðýz, diri olacaðýz, kardeþ olacaðýz, hep birlikte Türkiye olacaðýz.

Onun için, Ýnþallah hükümetimiz Sayýn Binali Bey'in baþkanlýðýnda hamdolsun çalýþmalarýný dinamik bir þekilde sürdürüyor. Terörle de mücadelemiz var. Þu anda dikkat ederseniz tek cephede mücadele etmiyoruz.

PKK, PYD, DHKP-C, FETÖ'su, DEAÞ'ý hep birlikte mücadele içindeyiz. Büyük devlet iþte bugünlerde belli olur, bu operasyonlarda belli olur.

'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz' buyuruyor yüce yaradan.

Onlar þu anda bizi görüyor, þehitlerimiz bizi d inliyor. Onun için ne mutlu onlarýn annelerine babalarýna.

"El Bab bitti bitiyor"

Kilis'e Gaziantep'e saldýrdýlar sabýr sabýr sabýr. Gaziantep'te bir düðün merasiminde 56 kiþiyi þehit ettiler. Gittik, hastanelerde ziyaret ettim hallerini gördüm. O olaydan sonra dedik ki artýk sabýr yok. Gireceðiz dedik ve ilk önce Cerablus'tan girdik ve dedik devam edeceðiz. El Bab'a doðru indik. Þu anda El Bab kuþatýlmýþ vaziyette bitti bitiyor. Çünkü, bu millet zulmetmez ama bu millet zulme de razý olmaz. Þu anda yaptýðýmýz budur.

Unutmayýn hep ne diyorduk beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ýslandýk yaðan yaðmurda þimdi dinlediðim tüm þarkýlarda, bana her þey Kiraz'ý hatýrlatýyor, bana her þey Ýzmir'i hatýrlatýyor bana her þey Türkiye'yi hatýrlatýyor. Gecemiz mübarek olsun, geleceðimiz aydýnlýk olsun hepinizi Allah'a emanet ediyorum kalýn saðlýcakla.