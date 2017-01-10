Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze'yi kabul etti.
- AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.
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