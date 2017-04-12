Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanser ilaçları devlet tarafından karşılanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde kanser ilaçlarının artık devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum mitinginde kanser hastalarını ilgilendiren çok önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kanser ilaçlarıyla ilgili bir sıkıntı vardı, kanser ilaçlarının bedelini hastaların ödemesi gibi. Geçen gün Sayın Başbakan ile bunu görüştüm. O bedelleri de devletin ödemesi gerektiğini söyledim'' dedi.
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