Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili konuları ele almanın yanı sıra bölgedeki son gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunuldu.
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