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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına bir üste çıkarıyoruz.' dedi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de mehmetçikle buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yaptı. Erdoğan, ''Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına bir üste çıkarıyoruz. Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz. Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekatımızda gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir.

ASTSUBAYLARA MÜJDE!

Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına bir üste çıkarıyoruz.

Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz.

Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak.

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