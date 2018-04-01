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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim bebekle buluştu

Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek, ailesiyle Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Kerim​ bebeği sevdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırısında annesi ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek ve ailesiyle bir araya geldi.

Kerim bebek ablukanın simgesi oldu

AK Parti 6. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kerim bebek ve ailesiyle bir süre görüştü.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma sonucu Doğu Guta'da başlayan zorunlu tahliyeler çerçevesinde İdlib'e ulaşan Kerim bebek ile babası Ebu Muhammed ve iki kız kardeşi, Kızılay ekipleriyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya yönelik bombardımana annesinin kucağında yakalanan, annesi ve bir gözünü yitiren Kerim bebek, hikayesinin AA tarafından dünyaya duyurulmasının ardından Doğu Guta ablukasının sembolü haline gelmiş, sosyal medya üzerinden destek kampanyaları başlatılmıştı.

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