Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ölümle ölmeyiz. Ölüm bizim için diriliştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de arkadaşı Nebi Güdük'ün cenazesine katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz ölümle birlikte ölmeyiz. Ölüm bizim için diriliştir.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürlüğü görevinden emekli olan Nebi Güdük'ün(66) cenazesine katıldı.
7 yıldır hastalıkla mücadele eden Güdük'ün cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'e gönderilecek.
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