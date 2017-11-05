Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ölümle ölmeyiz. Ölüm bizim için diriliştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de arkadaşı Nebi Güdük'ün cenazesine katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz ölümle birlikte ölmeyiz. Ölüm bizim için diriliştir.' dedi.