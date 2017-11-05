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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ölümle ölmeyiz. Ölüm bizim için diriliştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de arkadaşı Nebi Güdük'ün cenazesine katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz ölümle birlikte ölmeyiz. Ölüm bizim için diriliştir.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürlüğü görevinden emekli olan Nebi Güdük'ün(66) cenazesine katıldı.

7 yıldır hastalıkla mücadele eden Güdük'ün cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Kırşehir'e gönderilecek.

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