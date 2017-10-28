Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Konya Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türk Milleti, Yeniden Kurulan Dünyada Hak Ettiği Yeri Almanın Kararlılığı İçinde.

En büyük üzüntülerimizden biri, Türkiye’nin anamuhalefet gibi, demokrasilerde çok önemli görev üstlenen makamının adeta boş olmasıdır. 

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim iddiaları hakkında konuştu.Erdoğan açıklamasında, "Erken seçim diyorlar, seçimin tarihi belli. Her şey tıkırında giderken, neyin erken seçimini istiyorsun?" dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK yandaşlarından saldırı

Terör örgütü PKK yandaşlarından saldırı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA