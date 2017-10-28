Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Türk Milleti, Yeniden Kurulan Dünyada Hak Ettiği Yeri Almanın Kararlılığı İçinde.

En büyük üzüntülerimizden biri, Türkiye’nin anamuhalefet gibi, demokrasilerde çok önemli görev üstlenen makamının adeta boş olmasıdır.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim iddiaları hakkında konuştu.Erdoğan açıklamasında, "Erken seçim diyorlar, seçimin tarihi belli. Her şey tıkırında giderken, neyin erken seçimini istiyorsun?" dedi.