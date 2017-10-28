Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Konya Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Türk Milleti, Yeniden Kurulan Dünyada Hak Ettiği Yeri Almanın Kararlılığı İçinde.
En büyük üzüntülerimizden biri, Türkiye’nin anamuhalefet gibi, demokrasilerde çok önemli görev üstlenen makamının adeta boş olmasıdır.
#CANLI Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan: Tutturdu şimdi erken seçim diyor. Seçimin zamanı belli https://t.co/b6IvLMYFTW pic.twitter.com/155NIlSzMm— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 28 Ekim 2017
ERKEN SEÇİM İDDİALARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim iddiaları hakkında konuştu.Erdoğan açıklamasında, "Erken seçim diyorlar, seçimin tarihi belli. Her şey tıkırında giderken, neyin erken seçimini istiyorsun?" dedi.
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