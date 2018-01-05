Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da iş dünyasının temsilcilerine konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te iş dünyasının temsilcileri ile buluşmasında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Bu ziyaretle üç tane anlaşma imzaladık.
Bölgesel konuları ve AB sürecini de masaya yatırdık.
Ekonomimiz bu hain saldırıyı geride bırakmayı bildi.
Ülkemize gelen uluslararası yatırımcılarının bizim gözümüzde Türk yatırımcıdan farkı yok.
Dünyadaki 10 mega projenin altısının ülkemizde olması tesadüf değildir.
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