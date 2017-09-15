Cumhurbaşkanı Erdoğan kredi burs rakamlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında bulunan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burslarla ilgili soruya cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Üniversite öğrencilerine bursu biz 425 liraya çıkardık. Fakat bu yıl lisans öğrencilerine kredi burs 470 lira oldu. Böyle ödenecek ayrıca geçen yıl 285 TL olan yurtlarımızda kalan öğrencilerimize beslenme yardımı veriyorduk o da bu yıl 330 liraya çıkartıldı. Yüksek lisans 440 lira, doktora öğrencileri için ise 1410 liradır. Şimdi, Yüksek lisans öğrencileri için 940 lira olan 1410 lira olan bu rakamlar adeta kendini geçindirmek gibi değil aile geçindirir gibi duruma geldi.