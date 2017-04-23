Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırlayarak koltuğunu Yiğit Türk'e devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyet bizimdir, bu vatan bizimdir. Dünyada sadece bizde olan bir ulusal çocuk bayramını kutluyoruz, bu bizim egemenliğimizin bir nişanesidir' dedi.
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