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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırlayarak koltuğunu Yiğit Türk'e devretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyet bizimdir, bu vatan bizimdir. Dünyada sadece bizde olan bir ulusal çocuk bayramını kutluyoruz, bu bizim egemenliğimizin bir nişanesidir' dedi.

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