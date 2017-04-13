Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 12:00 sıralarında Tarabya Köşkü'nden çıktı. Tarabya yokuşunda kendisine sevgi gösterisinde bulunanları gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.
- DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. Tarabya yokuşunda kendisine sevgi gösterisinde bulunanları gören Erdoğan makam aracını durdurdu. Cumhurbaşkanı makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'ne geçen Erdoğan, Ordu ve Giresun mitinglerine katılmak için Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket etti.
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