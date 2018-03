Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz AK Parti Olağan İl Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz' dedi.