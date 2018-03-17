Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık an meselesi, Afrin'e girdik giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Mardin yeniden adeta bir dirilişin içerisinde. Yeniden bir tarih yazmaya hazır mıyız?

(Bizi Afrin'e götür diyen halka) İhtiyaç olduğunda tabi ki ben bunu size bildireceğim. Böyle bir durum olduğu an da önce ben yürüyeceğim sonra sizi yanıma alacağım.

Afrin'e girdik giriyoruz. Artık an meselesi. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Aldığım son rakama göre etkisiz hale gelen terörist sayısı 3569 oldu. Fetih yakın. Biz o müjdeye doğru yürüyoruz.

Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Terör koridorlarından yapılan taciz ateşlerinden bıktık ve gereğini yaptık.

Biz 780 bin km'ye nerelerden geldik biliyor musunuz? 18 milyon km'den buralara geldik. Bir terör koridoru ki oradan devamlı taciz ediliyoruz. Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa taciz ediliyor. Sabır sabır sabır... Yetti artık dedik. Öyleyse gireceğiz... Bize dost görünenler girmeyin dedi. Sizi çok dinledik girmedik. Ne oldu? Roketlerle devamlı tacizler devam etti. Dedik artık durmayacağız. Ya Allah bismillah yürüdük.

Ne diyordum bir gece ansızın... Neler yapmışlar ne tüneller açmışlar. Bunlar batılı dostlarımızın onlara verdikleri desteklerle açmışlar. O tünellerden kamyon gidiyor. Bize dost görülenlerin onlara verdiği silahları görüyorsunuz. Bunlar ne diye sorduğumuzda yalan onlar da su gibi. Biz gerçekleri görüyoruz. Yalanlarınız orta da kasa kasa silahlar mermiler... Bize dürüst olun. Bize dürüst olana can kurban olmayan kusura bakmasın.

Şimdi bir ittifak kurduk. Bu Cumhurun ittifakı ayrılık olmadan bir ittifak.