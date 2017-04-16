Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz tarihi bir karar vermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

Bu mekan şu anda bir basın toplantısına ev sahipliği yapıyor hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizleri televizyonları ve radyoları başında dinleyen değerli vatandaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yapılan anayasa değişikliği halk oylaasın sonuçlarını nülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

MİLLETİMİZ GÖRÜŞÜNÜ İFADE ETMİŞTİR

Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstesna farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına gitmiş hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade etmiştir. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon evet oyu ile ve 1 milyon 300 bin farkla Anayasa değişikliğinin kabul edildiğini göstermektedir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giderek iradesine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

MİLLETİMİZ TARİHİ BİR KARAR VERMİŞTİR

16 Nisan halk oylaması milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Bu karar sıradan bir olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerindeki değişim dönüşüm kararının verildiği gündür.

Anayasa değişiklği sadece 18 maddeden oluşmasına rağmen içeriği itibari ile köklü bir değişim arz etmektedir. Bu mesele ülkemizin gündeminde aslında uzun süredir konuşuluyor. Örneğin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumdan bu yana medyanın bana sürekli sorduğu sorulardan biri olmuştur. başbakan olduğumuz dönemde yine bu soru ile her zaman karşı karşıya olduk.

MİLLETİMİZİN BU KARARI ÇOK DEĞERLİDİR

İnşallah bu sonuçlar ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza kararını ülkemiz ve kardeşliğimiz için kullandığı için teşekkür ediyorum. Sandık başında tercihini evet yönünde kullanan herkese şahsım adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Bizim için bu karar çok değerlidir. Bu anayasa değişikliği herhangi bir değişiklik değildir. Bu farklıdır ve çok çok anlamlıdır. Türkiye tarihinde ilk defa tamamen TBMM'nin ve milletimizin iradesiyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar vermiştir.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZ BU ZAFERİN BİR PARÇASIDIR

Cumhuriyet tarihimizde ilk defa sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu değişim bu bakımdan çok çok önemli. Bu değişim Anayasa ile değiştiriliyor ama bu çok ötesinde bir anlama da sahiptir. Yürütme Yasama Yargı erkleri arasındaki ilişkiler birbirinden tamamen ayrılmıştır ve kendi alanlarında yapacakları çalışma ile yapacakları çalışmalara tek millet, tek devlet, tek vatan ve tek bayrak çatısı altında devam edecektir. Evet veya hayır diyen herkesin 81 vilayeti 780 bin metrekare toprağı ile tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin bir parçasıdır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ne çileler çektiğini de hep birlikte yaşadık.

ADAY OLACAKLAR YATIRIM YAPMAK ZORUNDADIR

Artık sadece sloganlarla sadece belirli değerlerin istismarı ile bu ülkede Cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek mümkün değildir. Milletimizin gönlünü kazanmanın özellikle bu tür tavrın yanında geleceği için de söylenecek sözünüz veya hayata geçirilecek projeleriniz olmak zorundadır. Başka türlü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neticeye ulaşmak mümkün değildir. Ülkemizin yönetimine talip olan herkes için bunlar önemlidir.