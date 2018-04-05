Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan ile Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan istihbarat birim başkanları ve dost unsurların yöneticilerini kabul etti. Kabulde Başbakan Yıldırım da hazır bulundu