Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan ile Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan istihbarat birim başkanları ve dost unsurların yöneticilerini kabul etti. Kabulde Başbakan Yıldırım da hazır bulundu
- AA
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulün heyet üyeleri arasında, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan istihbarat birim başkanlarının yanı sıra dost unsurların yöneticileri de yer aldı.
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