Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Müftülerin nikah kıyması) İsteseniz de istemeseniz de Meclis'ten geçecek

Erdoğan müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine ilişkin şöyle konuştu;

Laikliğe aykırı diyor. Batıda kilise bu işi yapıyor mu? Bizde niye laikliğe aykırı olsun. Laiklik denen kavramı bunlar bilmiyor. Hiçbir zaman kişiler laik olmaz, devlet laiktir. Müslümanların inancı gereği olarak da bu adımı atmak gerekiyor. eğer ben nikahın bizim değerlerimizde, dinimizde nasıl olduğunu anlatmaya kalksam onlar zaten hiç anlamaz da onlara girmeyeceğim. Şimdi çıkıyorlar, tencere tava aynı hava. Meydanlara çıkıp bu tür nikah istemiyorlarmış. Tövbe, tövbe. İsteseniz de istemeseniz de bu Meclis’ten geçecek. Biz kayıt dışı nikah değil, kayıt altında nikah. Asıl kayıtdışılıkları bu kaldıracak. Neymiş? Çocuk yaşta… Bırak, ne alakası var? Bu işte onu tamimiyle onu ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır. Çok daha enteresanını söyleyeceğim, senin memurların lafını o Anadolu’daki genç dinlemez ama bir hoca efendinin lafını o kız da erkek de dinler. Buradaki ben inanıyorum bu iş çok daha idael şekle dönüşecek. Kıyılan nikahlarıyla ilgili belgeler nüfusu müdürlüğüne gönderiyor. Batı ülkelerinde din adamlarının nikah kıymasından rahatsız olan birni duydunuz mu? Batıda laikliği zedelemeyen niçin Türkiye’de zedelesin.

Eyvallah yani burada illa filanca caminin imamına git, filanca müftüye git. Orada nikahın kıyılsın diye bir şey yok. İstersen bekle belediyeyi, ne zaman tarih veriyorsa orada kıydırırsın.

Buradaki rahatsızlığın tek sebebi nikahı kıyacak kişinin din görevlisi olmasıdır. Asıl niyetlerini ifade edemedikleri için de bu değişiklikle çocuklara nikah kıyılacağı gibi akıllara ziyan tamamı hezeyan iftiraları dile getirmekten çekinmiyorlar. Nikahı müftü değil de, tapu müdürü, mal müdür, orman şefi veya başka bir kamu görevlisi kıyacak olsa bunların hiçbir itirazı olmazdı. Veysel hoca da gülüyor çünkü ormana yük gelecek diye.