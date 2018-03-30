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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin "Hamursuz Bayramı"nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilerin 'Hamursuz (Pesah) Bayramı'nı kutladı.

  • AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yayınladığı mesajında, Musevi vatandaşların "Hamursuz Bayramı''nı en içten duygularla tebrik ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yahudilerin Mısır’da esaretten kurtulmalarını simgeleyen, Hamursuz olarak da adlandırılan Pesah münasebetiyle tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem verdiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bizler, din ve kültürlere saygıyı esas alan, farklılıkları zenginlik olarak gören medeni değerlerimiz doğrultusunda, Türk Musevi cemaatini de toplumumuzun ayrılmaz bir parçası addediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle yüzyıllardır barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin, Pesah bayramlarını tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum."

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