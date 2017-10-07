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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, konuyla ilgili olarak Ataşehir Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ile telefonda görüştü.

Prof. Dr. Polat gözetiminde karaciğer nakli yapılan Süleymanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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