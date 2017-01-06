Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! 'Avucunu yalarlar, gidecekleri yer belli'

Şanlıurfa'daki toplu açılış töreninin ardından STK'lar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Biz Kanuni Sultan Süleyman'ın halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Osmanlı'yı bir sağlıklı nefese feda eden bir neslin torunlarıyız. Önce eğitim dedik artından sağlık, adalet ve emniyet dedik akabinde ulaşım tarım dedik ve bir devlet anlayışı belirledik.

Şimdi de bir hedef belirledik. 800 yataklı bu hastane resmen hizmet veriyor, Şanlıurfa'ya adeta sınıf atlatacak bir eser. Ama biz bunu yeterli bulmadık.

1700 yataklı şehir hastanesi de inşallah en geç 3 yıl içinde biter Şanlıurfa'nın ve bölgenin hizmetine girer. Bunlar tabi bir inceliği gösteriyor. Hangi zihniyet insan öncelikli çalışıyor. Yola çıktığımızda her şey insan için demiştik Türkiye için d emiştik. Her şey Türk için demedik, Kürt için demedik Arap için Laz için demedik.

Her şey insan için dedik, Türkiye için dedik yola böyle çıktık.

Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik, bu yola böyle çıktık. Damarlarımızda bu anlayış var. Bu anlayışla da bizler Türkiye'nin dört bir yanını d onattık donatıyoruz. Bu ayın sonunda ilk şehir Hastanesini Mersin'de açılışını yapıyoruz.

Siz burada teröre teröristlere prim vermediniz tüm tehditlere rağmen dik durdunuz. 15 Temmuz gecesi 4 Şanlıurfalı kardeşimiz göğsünü kurşunlara siper ederken şehit oldu. 2 Şanlıurfalı kardeşimiz de gazilik payesine ulaştı. En son Beşiktaş'taki saldırıda Şanlıurfalı polislerimiz şehit oldu.

Terörle mücaadele başta olmak üzere bayrağımız bağımsızlığımız vatanımız ezanımız için toprağa düşen tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş bu milleti yıkacak hiç bir insani güç yoktur. 800 yıl önce bu topraklarda yaşamış Şanlıurfa'yı ihya etmiş Hayati Harrani Hazretleri 'Muhabbet marifetin ve hakka giden yolun en büyük nişanıdır, baki olana ancak muhabbet ile kavuşulur' diyor.

Bu millet aslında aşık ve maşuk topluluğudur. Ama son dönemde birileri bunu kurcalamaya aşkımızı çekemeyenler oldu. Sevdamızı çekemeyenler oldu. İstedikleri kadar çekemesinler. Aşık ile maşuk ayrılmaz, Ferhat ile Şirin'in ayrılmadığı gibi.

Aşk nedir diye sormuşlar, cevap vermiş. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Öyle lafla aşık olunmaz. Sevdiğinde yok olabiliyor musun gerçek manada aşık işte odur.

Anadolu'yu bize yurt kılan İstanbul'un fethini sağlayan sır bu muhabbette gizlidir bu aşkta gizlidir.

Ferhata dağları deldiren işte o aşktır. O aşk olmazsa o dağlar delinmez o vuruyor, vurdukça 'Çoğu gitti azı kaldı' diyordu. Biz de yola öyle çıktık. Biz her attığımız adımda çoğu gitti azı kaldı diyorduk.

Birileri önümüzü kesmek istediler, tehditler ettiler diktatör dediler yapamazsınız dediler edemezsiniz dediler biz de dedik ki Allah'ın izni ile yapıyoruz yapacağız. Çatlasanız da patlasanız da yapacağız.

Şimdi ben 15 sene önce Şanlıurfa'da havalimanı yok. Şehre geliş düşünüyorum böyle bir yol yok. Ama bugün gelirken Faruk Bey'e onu söylüyordum. Şu havalimanına bak şu yollara bak. Nereden nereye geldik.

Bir üniversite düşünün. Şimdi Harran Üniversitesi var. Buralara kolay mı geldik? Harran Üniversitesi'nin içinde de 600 yataklı hastane var. Bunlar ufku olan yöneticilerin liderlerin yapacağı iştir.

Batı yapar da biz niye yapamıyoruz? Tarihte bunları biz yaptık kardeşim. Buralar ilim merkezi idi. Tarihte tarımın merkezi burası, Harran. Dünya buradan kaptı. İşte biz diyoruz ki bunu geri getirmemiz lazım Gıda ve Tarım Bakanı da işte burada.

Bu ülkenin her karışında Mevlana, Yunus, Ahmet Yesevi, Ahmedi Hani gibi heybesinde sadece ilim olan, aşk olan gönül erlerinin emeği var.

Bugün bu coğrafyada kardeşçe yaşıyorsak emin olun bu Malazgirt'te ecdadımızın ödediği bedeller sayesindedir.

Vatan şehit kanları ile yoğrulmuş toprağa denir. Onun için tek vatan derken rastgele tarla değil arazi değil. Şehit kanları ile yoğrulmuş olan 780 bin kareyi biz öyle kolay kolay vatan yapmadık, şehit kanları ile yaptık. Burada operasyon yapmayı düşünenler avucunu yalarlar. Onların hepsinin gidecekleri yer bellidir.

Canımız yanıyor, üzülüyoruz, şehitlerimizin eşlerini annelerini babalarını gördüğmüzde üzülüyoruz. Ama kendilerine diyorum ki üzülmeyin. Allah'ın vaadi ortada. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.

İdraki meali bu küçük akla gerekmez zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Terazisi uygun olmayanlar bunu anlamaz, uygun olanlar Bekir hoca gibi anlar, Aslı kardeşim gibi anlar.

Şu anda bakın Suriye'de 1'e 10 gidiyoruz. 1 şehit veriyoruz ama karşı taraftan da 10-15 alıyoruz. Silahlı kardeşlerimize diyorum ki Allah razı olsun. Bu mevsimde orada verilen mücadele sıradan bir mücadele değil. Bedelini de onlara ağır ödetiyoruz.

İnlerine gireceğiz demiştik, şu anda inlerine girdik giriyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. Bu tür ciddi manada büyükşehirlerde terör eylemleri yapıyorlar. Tabii ki her başarının bir bedeli vardır. Er yada geç bu işi Allah'ın izni ile bitireceğiz.

Biz, bu ülkeyi masabaşında yapılan pazarlıklarla değil cenk meydanlarında toprağa düşen şehitlerin mübarek kanları ile ve büyüklerimizin dualarıyla kurduk.

Bizim şehitliklerimiz İslam coğrafyasının bir özeti gibidir. Dünyanın 32 ülkesinde bizim şehitliklerimiz var. Bizim ecdadımız Hint yarımadasına Donanma göndermiş niye orada zulüm olduğu için. Şimdi bazıları zulüm var diye geliyorlar ya geldikleri yere zulmü arttırmak için geliyor bazıları. Çanakkale'ye gidip şehitliği gezdiğinizde çocuklarınızla mutlaka gidin zaten MEB'e talimat verilmiştir mezar taşlarını okuduğnuzda coğrafyamızın tüm renklerini görürsünüz.

Türkiye Suriye'den Irak'a adı hep katliamlarla anılan Arakan'dan fakirlikle mücadele eden Somali'ye Balkanlara kadar büyük bir umudun adıdır.

Arakan'daki mazlum insanların neler çektiğini duyuyorsunuz görüyorsunuz. Emniyet güçleri güvenlik güçleri o mazlum garip insanları sokaklarda nasıl dövdüklerini görüyorsunuz.

Son 6 yıldır Şanlıurfa zulümden katliamdan ve soykırımdan kaçan Suriyeli muhacirlere sahip çıkarak bu gerçeği bir ensar anlayışı ile dünyaya göstermiştir. Batılı sizin gibi olamamıştır ve olamaz.

100 kişi 500 kişi alıyor, bunun hesabını yapıyorlar. Komşuluk ve kardeşlik hakkının ne demek olduğunu siz duruşunuzla tüm dünyaya gösterdiniz.

Akdeniz'de boğulan Aylan bebeği gördükleri zaman bazı dergilere kapak yaparlar sonra dünyaya bunu satarlar. Benim Mehmetçiğim onu kucağına alıp sahilden hemen hastaneye götürüyor da sen ne yaptın onu söyle. Dergi söz veriyor biz Türkiye'ye 3 milyar avro vereceğiz. Bu yıl içinde 3 milyar daha vereceğiz. Bizim yaptığımız harcama 20 milyar doları buldu. Ve bize şu ana kadar gelen destek 677 milyon avro bu da bize gelmiyor, nereye gidiyor UNESCO vasıtası ile Kızılay'a gidiyor.

Söz verdikleri rakamı hala göndermediler. Söylediğimizde de haklısınız diyorlar.

Yardım isteyen insanları kapılarından kovanlar, tel örgülerin ardında güvenlik arayanlar gelsinler mazluma nasıl sahip çıkıldığını Şanlıurfa'da görsünler. Ben böyle vefakar bir milletin evladı olduğum için böyle büyük bir milletin Cumhurbaşkanı olduğum için Rabbime hamdediyorum.

Şimdi bir adım daha atıyoruz. Bu gelen Suriyeli Iraklı kamplarda kampların dışında bunlar içerisinde İçişleri Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor ve bununla bunların bir kısmını bütün incelemelerin ardından vatandaşlığımıza alacağız.

Bunların içerisinde çok iyi yetişmiş insanlar var. Bunlardan istifade edelim.

Sağda solda kaçak çalışacağına evladımız olarak çalışsınlar.

Bir belediye yahu kendi sorumluluk alanı içerisinde devletin kendi iş makinaları ile orada kanallar açar da bu kanalları terör eylemi için kullanırsa buna siz meşru olarak bakabilir misiniz? Öyle tehditler var ki bakıyorsunuz işte son darbeler kafalarına kafalarına inince bitişik evler arasında bunlar tüneller dahi açmışlar evler arasında kaçışı sağlamak için. Batılı bunları görüyor ve hala bunların müdafasını yapıyor.

Kanal niçin açılır içme suyu için kanalizasyon için doğalgaz için elektrik için açılır. Bunlar böyle bir şey yapmışlar mı? Bunların atık su kanalı yok zaten bunlar yüzeyde açıyor. Çoğunda içme suyu da yok.

Başbakan iken Veysel Bey'e derdim belediye bizim olmasa da halk bizimdir. Gel içme suyunu sen getir. Kanalizasyon belediyelerin sorumluluğundadır.

İnsan bizim insanımız. Bize oy vermiyor diye ayrımcılık yapmadık. Ama onların kitabında onların anlayışında böyle bir şey yok adı ne olursa olsun terör örgütlerini adeta bir koçbaşı gibi kullanarak dayanma gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yerine terörden başını kaldıramayan istikrarsız bir Türkiye istiyorlar. Bunun igçin de hangi örgüt varsa tedavüle soktular.

Milletimizin birliğinin beraberliğinin kardeşliğinin en güçlü zamanında hendek ile çukurla bomba ile hayatı zehir edenleri başka kim harekete geçirmiş olabilir?

40 yıldır himmet, hizzmet eğitim diyerek devlete sızan milletin kutsalını sömüren FETÖ'nün 248 insanımızın kanına girmesinin başka açıklaması olabilir mi?

2293 gazimizin F16'larla tanklarla toplarla modern silahlarla yaralanarak gazi edilmesinin başka izahı olabilr mi?

DEAŞ ile mücadele adı altında başka bir törör örgütünün korunması nasıl değerlendirilebilir?

ABD'li bir general açıklıyor DEAŞ'ı biz kurduk diyor. Ben söylemiyorum ABD'li general söylüyor. Ve, endişelerimizde ne kadar haklı çıktığımızı anlıyorum. PYD, YPG bunların arkasında kim var bunlara silahları kimler veriyor? Bunların hepsini de tescilli olarak muhataplarıma söyledim.

İsteseler de istemeseler de biz bu işi başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar terör örgütleri ve manipülasyonlar üzerinden dayatılan senaryoları kabul etmedik. Hiç bir kazanım bize altın tepsi ile sunulmadı bundan sonra da sunulmayacaktır. Şu gerçeği çok iyi biliyoruz. Kardeşlerim unutmayın zaferin anahtarı sabırdır sebat etmektir.

Ben muhalefette Sayın Bahçeli'ye vakur duruşu ile teşekkür ediyorum. Hükümetine ve milletine sahip çıktığı için.

Biz bir ve beraber olursak kimlikler üzerinden meşrebler üzerinden üzerinden ekilmeye çalışılan fitne tohumları asla boy veremeyecektir.

Devlet ve hükümet olarak elimizdeki tüm imkanları kullanarak ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkartıyoruz. Sizlerden de bu sürece destek olmanızı bekliyorum.

Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Terörle huzurumuza birlik ve beraberliğimize saldırılırken ekonomi ile de insanımızın sofrasındaki ekmeğe yatırımlara ve hedeflerimize hücum ediliyor. Son yıllardaki her büyük hadise ekonomi ayağı ile kurgulanıyor.

Biz bunlara prim verdik mi asla. 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi sabahtan itibaren başlayan ve halen süren yastığınızın altındaki dövizleri TL'ye çevirin çağrımıza büyük oranda katılım geldi. Ertesi gün 2,5 milyar TL piyasaya girdi

Elbette bir takım sıkıntılar yaşadık yaşıyoruz. Ama hamdolsun yeniden umut verici bir döneme girdiğmizi de görüyorum. Yeniden yükseliş trendine girdik.

EN BÜYÜK İSTİHBARAT İNSANİ OLANDIR

Teröristle mücadele öncelikle güvenlik güçlerinin asıl görevidir. Ama terörle mücadele tüm toplumun ortak görevidir. Her hafta muhtarla yaptığım toplantılarda söylüyorum. Mahallenize köyünüze garip tipler gelince bunu hemen güvenlik güçlerimize bildireceksiniz. İstihbaratın en önemlisi insani istihbarattır. Bu konuda vatandaşımız muhtarımız bunu bildirirse o zaman güvenlik güçlerimizin işi de kolay olacaktır.

Bazıları olaylar karşısındaki tavrını terörün kimliğine ve ideolojisine bakarak gösteriyor. Babamızın oğlu olsa, vatan haini ise bunu hemen bildirmemiz gerekiyor.

Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın meselesini biliyorsunuz. Seninle gelenlerle al gemine yürü. Biz de bu vatana ihanet etmeyenlerle birlikte yola devam ederiz ama vatana ihanet edenler için de gereğini yaparız. Bizi devamlı tehdit ediyorlar. Edecekler bu onların görevi olabilir, ölümle ilgili bizim elimizde bir senet var mı? Trafikte araçla giderken bakıyorsunuz bir kaza bir otobüs kaza yapınca en az 30-40 kişi ölüyor ne diyorlar trafik kazası. O zaman farklı feryatlar başlıyor halbuki burada bir mükafat var. Vatan yolunda Allah yolunda bir şehadet var.

Biz buradaki hassasiyetimizi iyi korumamız lazım. Terörist bombayı patlatıyor, gerisi de kalemi ile manşeti ile STK'sı ile bu çevreler getiriyor. Bunun için biz biryandan teröristle mücadele ederken aynı zamanda Türkiye gemisini batırmaya çalışan bu vatansızlar ile uğraşıyoruz. Hamdolsun milletimizi birbirine düşürmeyi başaramadılar

Önümüzdeki dönemde sizlerden çok fazla gayret bekliyoruz.