Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Seyda'nın oğlunun nikah şahitliğini yaptı.
- AA
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulleri sonrası, Muhammed Seyda ve Kübra Bedevioğlu çiftinin nikah töreni için Sheraton Otel'e geçti.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu çiftin nikah şahidi oldu.
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