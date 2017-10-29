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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'ın oğlu Feridüddin Emre Erdoğan ile Beyza Demiral'ın nikah şahitliği yaptı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan'ın oğlu Feridüddin Emre Erdoğan ile Beyza Demiral'ın nikah şahidi oldu.

AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan'ın oğlu Feridüddin Emre Erdoğan ile Beyza Demiral'ın, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki düğün töreninde nikahı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek kıydı.

Çiftin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu yaptı.

 

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