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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağ’ı Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 aydır vekil olarak görev yapan Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğüne atadı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından PAÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ı atadı.
 
9 aydır vekil olarak görev yapan Bağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yarısı imzasıyla resmen rektör oldu.
 

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