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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da Vali Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı kabul etti.

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AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Durugöl Spor Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

 

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