Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da Vali Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ı kabul etti

<p> AK Parti Ordu 6. Olağan İl Kongresi öncesinde Durugöl Spor Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/24/240320182007278893379_3.jpg' style='width: 640px; height: 349px;' /></p> <p> </p>
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