Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da Vali Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı kabul etti.