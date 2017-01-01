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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ortaköy'deki saldırı ile ilgili yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Ortaköy'deki saldırıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

 

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