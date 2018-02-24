Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye Valisi Coşkun'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'u kabul etti.
- AA
Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Coşkun'dan kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.
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