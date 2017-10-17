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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Varşova’da Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya’nın başkenti Varşova’ya günübirlik resmi ziyaret düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Duda tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Duda, resmi törenin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke arasındaki konuların ele alınması bekleniyor. Liderler, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçecek.
 
Erdoğan, Varşova temasları kapsamında Polonya Başbakanı Beata Szydlo'nun yanı sıra parlamentonun iki kanadını oluşturan Senato ve Sejm Başkanlarıyla da bir araya gelecek. Erdoğan’ın ziyareti sırasında iki ülke arasında çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor. Erdoğan’ın Polonya ziyaretinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek adımların atılması bekleniyor.

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