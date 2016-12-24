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Erdoðan Putin ile görüþtü

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, bugün Ýzmir'den Ýstanbul'a hareketinden önce, Rusya Federasyonu Baþkaný Vladimir Putin ile telefonda görüþtü.

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Cumhurbaþkanlýðý kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, telefon görüþmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da bir suikast sonucu hayatýný kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuþuldu.

Halep'teki tahliye iþlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleþtirilmesinden memnuniyet duyduklarýný dile getiren iki lider, ateþkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalýþmanýn önemini vurguladýlar.

Cumhurbaþkaný Erdoðan ve Rusya Federasyonu Baþkaný Putin, Karlov suikastýný aydýnlatmaya yönelik soruþturmada iþbirliðinden memnuniyet duyduklarýný belirttiler.

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