Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Soçi, Zeytin Dalı ve İdlib konuları ele alındı.
- AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Soçi, Zeytin Dalı ve İdlib konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le telefon görüşmesinde, Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan sorunlara rağmen, neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekildi.
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