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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Afrin'de şehit olan askerler Sedat Mekan ve Cemil Erkek'in ailelerine başsağlığı diledi.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan Astsubay Erkek ile Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine çıkan çatışmada şehit düşen piyade er Mekan'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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