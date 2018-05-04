Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine taziye telgrafı gönderdi

<p> Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan Astsubay Erkek ile Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine çıkan çatışmada şehit düşen piyade er Mekan'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.</p>
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