Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Binbaşı Dunca'nın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.
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