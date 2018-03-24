Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine taziye telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Batman'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Doğan'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.
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