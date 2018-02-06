Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babası ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Onbaşı Şahin Kaya’nın babası Ramazan Kaya ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti. Baba Ramazan Kaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye dilekleri için teşekkür etti.