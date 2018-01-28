Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Bülent Ay'ın ailesi ile görüştü

<p> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Olağan İl Kongresi için gittiği Amasya'da şehit özel harekat polisi Bülent Ay'ın ailesi ile de görüştü.</p> <p> Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin oğlu Alper Tunga ile bir süre sohbet ederek şehit oğlunun elini öptü.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/01/28/280120181839169153207_3.jpg' style='width: 640px; height: 349px;' /></p>
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