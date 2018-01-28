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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Bülent Ay'ın ailesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Olağan İl Kongresi için gittiği Amasya'da şehit özel harekat polisi Bülent Ay'ın ailesi ile de görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Olağan İl Kongresi için gittiği Amasya'da şehit özel harekat polisi Bülent Ay'ın ailesi ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit polisin oğlu Alper Tunga ile bir süre sohbet ederek şehit oğlunun elini öptü.

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