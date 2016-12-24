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Cumhurbaþkaný Erdoðan Siber'i kabul etti

Cumhurbaþkaný Erdoðan, Haliç Kongre Merkezinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber ile görüþtü.

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Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezinde basýna kapalý gerçekleþen görüþme yaklaþýk 45 dakika sürdü.

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