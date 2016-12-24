Cumhurbaþkaný Erdoðan Siber'i kabul etti
Cumhurbaþkaný Erdoðan, Haliç Kongre Merkezinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber ile görüþtü.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber'i kabul etti. Haliç Kongre Merkezinde basýna kapalý gerçekleþen görüþme yaklaþýk 45 dakika sürdü.
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