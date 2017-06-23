Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yanınızda kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti devleti Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Akçakale'de halka hitap etti. Erdoğan terör örgütlerine destek veren ülkelere seslenerek "Güneyimizde PYD, YPG bunlar bir gayretin içerisindeler. Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun arkanızda kim olursa olsun bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleri ile Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz ABD'ye de söyledik diğer ülkelere de söyledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Ramazan'ı Şerif'inizi, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. 16 Nisan'da Türkiye'nin 3. şehri olarak bize verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Akçakale yüzde 95'in üzerinde evet demek suretiyle Türkiye'de bir çok şeyi yıktı. Siz bizi sevdiniz biz de sizi seviyoruz.

.@RT_Erdogan: Şunu unutmayın, bizler özellikle terörle mücadelede sizin bu duruşunuzla birlikte terörü gömeceğiz https://t.co/AmKV5JswCD pic.twitter.com/mn1d6N5BoJ — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 23 Haziran 2017

SİZİN BU DURUŞUNUZLA TERÖRÜ GÖMECEĞİZ

İnşallah sizlere layık olmaya çalışacağız. Şunu unutmayın, bizler özellikle terörle mücadelede inşallah sizlerin bu duruşu var ya sizin bu duruşunuzla birlikte terörü gömeceğiz. Akçakale ortaya koyduğu bu duruşu ile tam bir Ensar olma özelliğini ortaya koydu. Siz Suriyeli muhacirlere Ensar oldunuz onlara gönlünüzü açtınız. Şu anda Akçakale'nin nüfusundan fazla burada Suriyeli muhacirlerin olduğunu biliyorum.

AVRUPA SÖZÜNÜ TUTMADI

Siz, yılgınlık göstermediniz. Bunlar nereden geldi demediniz kucağınızı açtınız ve çorbanızı onlarla paylaştınız. Onun için şahsım milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. Avrupalı batılı bin kişi iki bin kişi üç bin kişi 5 bin kişi misafir edemezken onlara kapısını açamazken elhamdülillah Türkiye 2 milyona kapısını açtı. Şu ana kadar yaptığımız harcamalar 30 milyar dolara yaklaşıyor. Avrupa sözünü tutmadı ama biz şuna inanıyorduk veren el alan elden hayırlıdır.

Biz bölücü olmayacağız Arapmış Kürtmüş Türkmüş bu ayrımı yapmayacağız ve 80 milyonu kucaklayacağız. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Güneyimizde PYD, YPG bunlar bir gayretin içerisindeler. Akçakale'den sesleniyorum. Yanınızda kim olursa olsun arkanızda kim olursa olsun bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleri ile Suriye'nin kuzeyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir. Bunu biz ABD'ye de söyledik diğer ülkelere de söyledik.