Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırdan paylaştı: Oğulpınar Sınır Karakolu, Hatay...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırına sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Erdoğan buradaki ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda "Oğulpınar Sınır Karakolu, Hatay..." ifadelerini kullandı.
Oğulpınar Sınır Karakolu, Hatay... pic.twitter.com/PXoYxP4KOb— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 1 Nisan 2018
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