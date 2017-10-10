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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile TSİ 00.50'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 00.50'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Başbakan Ana Brnaviç ve Sırp Bakanlar Kurulu üyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile büyükelçilik personeli karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Belgrad'a geldi.

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