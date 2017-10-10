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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da eski Galatasaraylı futbolcularla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın eski futbolcuları Cevad Prekazi ve Zoran Simovic ile görüştü.

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Bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Erdoğan, konakladığı otelde Galatasaray'ın eski futbolcuları Prekazi ve Simovic ile bir araya geldi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sohbet esnasında Simovic ve Prekazi tarafından Galatasaray forması hediye edildi.
 
Erdoğan'ın eski futbolcularla sohbetine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da eşlik etti.

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