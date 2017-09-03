Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi, tarihi bir dönemeçtir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında 'Sivas Kongresi, aziz milletimizin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararını almasını; Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir' dedi.

  • DHA
  • 15
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Kongresi'nin yıl dönümü için yayımladığı mesaj şöyle: 
 
"Sivas Kongresi, aziz milletimizin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararını almasını; Anadolu'da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Vatanın bölünmez bir bütün olduğunun, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı, milletimizin bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği Sivas Kongresi, istiklal mücadelemizin en önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. 
 
Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında, milli mücadelenin bütün aşamalarında etkili olan Sivas Kongresi'nde oluşan milli irade, Cumhuriyetimizin kuruluşuna zemin teşkil etmiştir. Sivas Kongresi'nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

FBI'ın Rus konsolosluğunu arama görüntüleri ortaya çıktı

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA