Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu ailesini kabul etti

Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan, kendisi, annesi Nurhayat Sofuoğlu, eşi Julia Looman ve oğlu Mahir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Milli motosikletçi, fotoğrafın yanına, "Dün gece ailemi Huber Köşkü'nde kabul eden sayın Cumhurbaşkanım iyi ve kötü günde hep yanımızda oldun. İyi ki varsınız." notunu düştü.

Dün gece ailemi Huber köşkünde kabul eden sayın Cumhurbaşkanım iyi ve kötü günde hep yanımızda oldun,iyiki varsınız! Thanks to our President ERDOGAN for inviting my family and staying with us in good and bad days. Kenan Sofuoglu | KNN54 (@kenansofuoglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 6 Şub 2017, 09:37 PST )