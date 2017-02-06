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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofuoğlu ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Supersport Şampiyonası'nı 5 kez kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve ailesini kabul etti

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Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan, kendisi, annesi Nurhayat Sofuoğlu, eşi Julia Looman ve oğlu Mahir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Milli motosikletçi, fotoğrafın yanına, "Dün gece ailemi Huber Köşkü'nde kabul eden sayın Cumhurbaşkanım iyi ve kötü günde hep yanımızda oldun. İyi ki varsınız." notunu düştü.

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