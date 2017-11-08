Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Musk'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Elon Musk'u kabul etti. Görüşmede çalışmaları başlayan yerli otomobil konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

  • AA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kabulde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'de dondurma satan FETÖ'cü, örgütün Kaliforniya imamı çıktı

ABD'de dondurma satan FETÖ'cü, örgütün Kaliforniya imamı çıktı

Dünyanın en lüks hapishanesi haline geldi

Dünyanın en lüks hapishanesi haline geldi

Güzel kadın yolda giderken hayatı karardı

Güzel kadın yolda giderken hayatı karardı

2600 yılında Dünya yok olabilir

2600 yılında Dünya yok olabilir

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA