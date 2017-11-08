Cumhurbaşkanı Erdoğan, Space X şirketinin kurucusu Musk'u kabul etti

<p> Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.</p> <p> Kabulde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.</p> <p>
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