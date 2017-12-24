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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ Örgütü tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. 'Eğitim, hayır, diyalog, hoşgörü' gibi kavramların arkasına saklanan bu hain yapının gerçek yüzü artık ifşa olmuştur. Sudan gibi diğer dost ülkeler de FETÖ'ye karşı gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum." dedi.

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