Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle kravatlı, havalı şekilde duruşmaya gelmeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'a yapacağı ziyaret öncesi Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sudan’a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olması ayrıca bir önem taşıyor. Sudan’la Yüksek Düzeyli Konsey oluşturmak için adım atacağız.

Bugün [Afrika] kıtanın dört bir tarafında bayrağımız gururla dalgalanıyor. Bu ziyaretimizle iş adamlarımızın önünü açıyoruz.

FETÖ'NÜN AFRİKA'DAKİ FAALİYETLERİ

Bu katil sürüsünü Afrika’da da barındırmama konusunda kararlıyız. Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran FETÖ'cu alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını özellikle döndürüyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlar tüm dünyada bu örgütün gerçek yüzünü ifşa etti. Birçok Afrika ülkesi darbe teşebbüsünün hemen ardından hem FETÖ'cüleri sınır dışı etti hem de örgüte ait okulları Maarif Vakfımıza devretti. Gün geçtikçe bu sayının arttığını görüyoruz. Daha da artacağına inancım tamdır. Bu katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız.

BM'NİN KUDÜS KARARI

(BM'nin Kudüs kararı sonrası ABD Başkanı Trump ile görüşme ihtimali) Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda verilmiş bir kararım henüz yok.

TEK TİP ELBİSE

Bu, aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Aslında bu sese bir kulak vermedir. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu, Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda ABD bunu uyguluyor, dünyanın değişik yerlerinde bu uygulanıyor. Sadece duruşmalara gelirken bu insanlar belirlenen elbiselerle gelecek. Bunların içinde tulum giyecekler de var.

Burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor, yani 'Cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise'. Böyle bir şey yok. Bu sadece duruşmalara gelirken bu insanlar, bu tek tip elbiseleriyle, belirlendiği şekilde gelecek. Yani öyle kravatlı, öyle çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler, tek tip elbiseyi giyecek, o şekilde gelecek.