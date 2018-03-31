Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te köfteciye uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'daki programının ardından Sultanahmet'teki bir köfteciye gitti.
- DHA
Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yemek yedikten sonra ayrıldı. Köftecinin çıkışında çevrede bulunanlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.
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