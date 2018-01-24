Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nasr Hariri'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.30'da başlayacak görüşme, basına kapalı gerçekleşecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli gururumuzA TAK helikopteri YPG hedeflerini yerle bir etti

Milli gururumuzA TAK helikopteri YPG hedeflerini yerle bir etti

Türk firma paha biçilmez yakıtı üretmeyi başardı

Türk firma paha biçilmez yakıtı üretmeyi başardı

Tank ve toplarla 'Türk Seddi'

Tank ve toplarla 'Türk Seddi'

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA