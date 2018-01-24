Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nasr Hariri'yi kabul edecek

<p> Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.</p> <p> Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.30'da başlayacak görüşme, basına kapalı gerçekleşecek.</p>
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